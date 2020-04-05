Политика
ИА Красная Весна«Русскими троллями» в Швеции оказались местные жители
Противниками внедрения мобильной связи 5G в Швеции, оставившими гневные комментарии на странице в Facebook министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Югемана, оказались не «русские тролли», а местные жители, 5 апреля сообщает телеканал SVT.
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Журналисты опровергли слова министра Швеции об атаке «русских троллей» в Facebook
Экономика сегодня11:16
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Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками
75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
Футбол
Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат
Контракты игроков клубов РПЛ в зоне риска: от "Зенита" и "Локо" до "Урала" и "Сочи" Поэтому попытка взбрыкнуть со стороны Королевского футбольного союза Бельгии, 1 апреля без всяких шуток объявившего, что доигрывать сезон не будет, обречена.
Общество
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи
За сутки 82 061 человек по всему миру заразились вирусом COVID-19, следует из статистических данных Всемирной организации здравоохранения.
Армия и оружие
Турция укрепляет свои базы в Идлибе, готовясь к возобновлению боёв
Многое указывает на то, что Анкара тщательно готовится к возможному возобновлению боевых действий в Идлибе, где в настоящее время в целом соблюдается режим прекращения огня, установленный с 6 марта согласно договорённостям России и Турции.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Футбол
Болельщики «Ливерпуля»: «Обеспокоены, что клуб использует деньги налогоплательщиков для оплаты труда сотрудников»
Объединение болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly выступило с заявлением об участии клуба в государственной программе по сохранению рабочих мест.
Политика
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Происшествия
В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции
В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Происшествия
На Кубани от коронавируса вылечились девять человек
По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.
Общество
Названы 6 регионов России без коронавируса
В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Авто
«Автостат» выбрал лучшие автомобили для покупки в кризис
Эксперт посоветовал к покупке те машины, которые имеют оптимальное соотношение надежности, стоимости владения и остаточной стоимости.
Экономика
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Шоу-бизнес
Находящийся на лечении Гуф признался в любви к бывшей жене Айзе
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Здоровье
В Хабаровском крае выявлено больше десятка зараженных коронавирусом
Отмечается, что большинство из заболевших заразились коронавирусом нового типа на территории Хабаровского края.
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".