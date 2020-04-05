Противниками внедрения мобильной связи 5G в Швеции, оставившими гневные комментарии на странице в Facebook министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Югемана, оказались не «русские тролли», а местные жители, 5 апреля сообщает телеканал SVT.

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Футбол Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат Контракты игроков клубов РПЛ в зоне риска: от "Зенита" и "Локо" до "Урала" и "Сочи" Поэтому попытка взбрыкнуть со стороны Королевского футбольного союза Бельгии, 1 апреля без всяких шуток объявившего, что доигрывать сезон не будет, обречена.

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Общество Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.

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Происшествия На Кубани от коронавируса вылечились девять человек По данным на 5 апреля, девять человек уже выписаны, в том числе жительница Москвы, которая находилась в Краснодарском крае транзитом.

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