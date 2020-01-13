Общество

Российская газетаРоссийская газета«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно. С таким заявлением сегодня выступила компания-организатор лотереи "Столото" в ответ на обвинения в Сети. Представители "Столото" заявили, что резонансный тираж № 1316 проводился в соответствии с законодательством.
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с чего всё началось

В «Столото» прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

В "Столото" отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации.
РИА Новостивчера в 13:37

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В «Столото» ответили на обвинения в связях компании с выигравшей ₽1 млрд

РБКвчера в 14:27

«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Lenta.ruвчера в 14:09

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Газета.Ruвчера в 13:47

В «Столото» опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше «Русского лото»

ТАССвчера в 13:32

В «Столото» назвали «вопиющей клеветой» обвинения в фальсификации миллиардного розыгрыша

Znak.comвчера в 14:23

В «Столото» прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

РИА Новостивчера в 13:37

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

URA.Ruвчера в 13:21
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Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов

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Происшествия

В Неаполе столкнулись поезда метро

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RT на русском вчера в 15:43
Общество

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Самыми ожидаемыми событиями 2020 года являются коррупционные скандалы и отставки министров, показал проведенный «Левада-центром» опрос.
Национальная служба новостей вчера в 03:30
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На видео попало опасное сближение эсминца ВМС США с кораблем ВМФ РФ

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Предполагаемым членам «банды киллеров» предъявляют миллионные иски

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Кремль опубликовал новые архивные фото Путина

Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
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Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
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Руководство компании BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
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Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
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