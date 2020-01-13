Общество
Российская газета«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно. С таким заявлением сегодня выступила компания-организатор лотереи "Столото" в ответ на обвинения в Сети. Представители "Столото" заявили, что резонансный тираж № 1316 проводился в соответствии с законодательством.
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с чего всё началось
В "Столото" отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации.РИА Новостивчера в 13:37
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Политика
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Общество
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