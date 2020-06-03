Общество

РИА НовостиРИА НовостиРусскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

В понедельник вечером центр Нью-Йорка подвергся массовому разграблению. Мародеры, которые шли в колоне протестующих, вдруг начали крушить витрины магазинов на центральных улицах Манхэттена, в считанные минуты вынося из помещений одежду, бытовую технику, украшения.
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с чего всё началось

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости16:43

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Русскоязычные жители Бруклина создают патрули для защиты от мародёров

News.ru19:31

Русскоязычные жители Бруклина организовали группы самозащиты от мародеров

ИА Красная Весна18:44

В Нью-Йорке русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров

Московский Комсомолец17:50

Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту людей от мародеров

ФедералПресс17:33

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

РИА Новости16:43

Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих

Lenta.ru16:38
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках

Вечерний Челябинск вчера в 08:36
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
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Политика

Трамп может применить закон о подавлении восстаний впервые с 1992 года

Белый дом не исключает, что президент США Дональд Трамп воспользуется законом о подавлении восстаний военными.
Коммерсантъ 16:34
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Происшествия

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Российская газета 15:31
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Авто

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Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Космос

Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось

Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал 09:41
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Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра

Российская газета вчера в 09:11
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Общество

В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

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Национальная служба новостей 08:38
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Общество

Greenpeace: ущерб от аварии в Норильске превышает 6 млрд рублей

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Интернет

Google хотят оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных

По данным жалобы, компания собирает личные данные посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме, пишет Reuters.
RuNews24.ru 06:04
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Происшествия

В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским

Санкт-Петербургский городской суд во время рассмотрения апелляции на решение Невского районного суда отпустил из-под стражи двоих экс-полицейских, Артема Морозова и Александра Ипатова, ранее обвиненных в пытках задержанных.
РБК 15:53
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
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Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
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ПАО "Сухой" разместило на портале госзакупок заявку на страхование опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" Как следует из документов закупки, воздушное судно предполагается застраховать в 1,277 миллиарда рублей от гибели, повреждения или пропажи без вести на территории Российской Федерации.
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Общество

В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно

Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
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Наука

Создан «черный азот», являющийся аналогом графена

Главным минусом «черного азота» является то, что при сниженном давлении он превращается обратно в обычный азот.
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Общество

Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики

Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.
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Первая гонка планируется в Австрии на пятое июля. Затем пройдет Гран-при в Шпильберге – 12 июля и в Венгрии – 19 июля.
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Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»

Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
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Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
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Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
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Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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