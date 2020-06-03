Общество
РИА НовостиРусскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
В понедельник вечером центр Нью-Йорка подвергся массовому разграблению. Мародеры, которые шли в колоне протестующих, вдруг начали крушить витрины магазинов на центральных улицах Манхэттена, в считанные минуты вынося из помещений одежду, бытовую технику, украшения.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.РИА Новости16:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Здоровье
Препарат компании «Р-Фарм» был рекомендован для лечения коронавируса
Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), который был разработан компанией "Р-Фарм", уже внесен в рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции.
P1spb.ru 12:19
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
Происшествия
Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму
Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 23:00
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия
Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор
В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Армия и оружие
В Израиле успешно прошли запуски баллистических ракет малой дальности
По данным издания The Times of Israel, концерн Israel Aerospace Industries (IAI) во вторник провел испытание баллистических ракет малой дальности.
Военное дело 07:40
Происшествия
Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым
RT на русском 17:56
Происшествия
Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Спорт
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Армия и оружие
Режим повышенной боеготовности отменен в ЛНР
Леонид Пасечник, руководитель ЛНР, 3 июня заявил о том, что в республике отменен режим повышенной боевой готовности.
ИнфоСМИ 11:52
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
Армия и оружие
Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона
Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским с поддержанием порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
REGNUM 20:42
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера
СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Автоспорт
Идея квалификационной гонки в Формуле 1 не получила поддержки
Руководство Формулы 1 подтвердило отказ от эксперимента с квалификационной гонкой на вторых этапах в Австрии и Великобритании.
Autosport.com.ru вчера в 14:09
Армия и оружие
США направили грузовики с техникой из Ирака в Сирию
Как минимум 30 грузовиков с техникой перебросили военные США из Ирака на северо-восток Сирии. Об этом сообщает госканал Syria TV.
Известия 20:10