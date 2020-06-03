Общество

РИА НовостиРИА НовостиРусскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

В понедельник вечером центр Нью-Йорка подвергся массовому разграблению. Мародеры, которые шли в колоне протестующих, вдруг начали крушить витрины магазинов на центральных улицах Манхэттена, в считанные минуты вынося из помещений одежду, бытовую технику, украшения.
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с чего всё началось

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости16:43

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Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту района от мародеров

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Русскоговорящие начнут патрулировать Нью-Йорк для защиты от протестующих

Lenta.ru16:38

В Нью-Йорке русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров

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Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту людей от мародеров

ФедералПресс17:33

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РИА Новости16:43

Русскоязычные жители Бруклина создают патрули для защиты от мародёров

News.ru19:31
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