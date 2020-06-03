Общество
РИА НовостиРусскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
В понедельник вечером центр Нью-Йорка подвергся массовому разграблению. Мародеры, которые шли в колоне протестующих, вдруг начали крушить витрины магазинов на центральных улицах Манхэттена, в считанные минуты вынося из помещений одежду, бытовую технику, украшения.
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с чего всё началось
Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.РИА Новости16:43
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