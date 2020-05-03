Технологии
Lenta.ruРусскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.
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Злоумышленники завладели данными полумиллиона пользователей сервиса видеоконференций Zoom
Эхо Москвывчера в 20:04
The Sunday Times: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom
Коммерсантъвчера в 17:17
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Комментарии
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Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
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Газета.Ru вчера в 13:20
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС 02 мая в 13:24
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
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У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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В МЧС рассказали, как ухаживать за больными коронавирусом на дому
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Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
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Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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