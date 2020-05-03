Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2,1K

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 258

Экономика Эксперт назвал главные признаки финансовых авантюр О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин. 31

Политика Трамп: Китай совершил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.

Происшествия Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус Девушка прилетела самолетом в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус, теперь все пассажиры рейса отправлены на изоляцию, а информацию направят в полицию, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин. 17

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Общество Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 229

Здоровье В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 135

Общество Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета». 3,4K

Общество Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию. 780

Политика Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ". 676

Здоровье Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. 1,4K

Происшествия На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС. 24

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 780

Футбол «Ювентус» подтвердил переговоры с «Барселоной» Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи признался, что клуб находится на связи с «Барселоной» по возможным трансферам предстоящим летом.

Общество В МЧС рассказали, как ухаживать за больными коронавирусом на дому Эксперты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России назвали рекомендации и особенности ухода за больными коронавирусом на дому. 2

Общество Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой "С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat. 14

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 59