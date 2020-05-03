Технологии

Lenta.ruLenta.ruРусскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.
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Times рассказала о русскоговорящем продавце паролей к Zoom в даркнете

Forbes11:55

Хакеры выложили более полумиллиона аккаунтов Zoom в даркнете

Телеканал 360°14:26

The Sunday Times: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom

Коммерсантъ17:17

СМИ: русскоязычный хакер продал 500 тыс. аккаунтов Zoom

Газета.Ru16:05

Русскоязычного хакера поймали на продаже 500 тысяч аккаунтов Zoom

Московский Комсомолец16:43

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Lenta.ru16:49

СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

РБК15:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:36, Ашберн

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В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

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Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

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ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков

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Общество

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Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов

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