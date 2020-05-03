Технологии
Lenta.ruРусскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.
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Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Общество
Как Минздрав заражённых вахтовиков в Якутии считал
Якутск, 3 мая 2020, 04:39 — REGNUM Власти Якутии, Минздрав РФ и собственники Чаяндинского месторождения не могут определиться с точным количество заражённых коронавирусом вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:39
Политика
Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Космос
В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле
ТАСС 01 мая в 14:14
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Армия и оружие
ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков
В состоянии боевой готовности после неудавшейся опытки морского вторжения боевиков из Колумбии находится армия Венесуэлы.
РЕН ТВ 15:56
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Здоровье
Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 03:20
Политика
В Боснии и Герцеговине пояснили, почему не пустили гумконвой из РФ
МИД Боснии и Герцеговины сообщило МВД страны о ноте, которую получило ведомство от посольства РФ с запросом разрешения на въезд в страну членов медицинского отряда и специальных машин РХБЗ для дезинфекции, которые прибыли по приглашению председательствующего Дома народов парламентарной ассамблеи БиГ.
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Спорт
Никакого гринда: Assassin’s Creed Valhalla будет более сбалансированной и доступной, чем предшественница
Предшественницу Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, многие геймеры ругали за гринд и раздувание времени прохождения за счёт него.
3DNews 01 мая в 17:38
Происшествия
Обнаружены первые свидетельства смерти в результате падения метеорита
В результате анализа архивов, принадлежащих государственным органам Турецкой Республики, был выявлен случай, произошедший 22 августа 1888 года.
Машины и Механизмы 01 мая в 21:25
Финансы
Текущие условия рынка могут укрепить рубль после майских праздников
Доллар в ближайшее время останется на уровне 74–75 рублей, а после праздников возможно его ослабление до диапазона 70–72 рублей.
Народные новости 12:05
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
Общество
Правительство сняло временный запрет на вывоз медицинских масок
В четверг, 30 апреля, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене временного запрета на вывоз медицинских масок и других товаров, необходимых в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Право.ру 05:36
Космос
Бюджет NASA сократили: Curiosity может прекратить работу
Портал Поиск 12:34
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Авто
Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели
Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
Car.ru 01 мая в 01:18
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Хоккей
Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ
Советский спорт 01:25
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал процент выживших после ИВЛ пациентов
В комментариях к посту у Дениса Проценко традиционно спросили о количестве пациентов, которые остались живы после интубации и дыхания с помощью ИВЛ.
Уралинформбюро вчера в 04:11