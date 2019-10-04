с чего всё началось

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

Политика США введут новые торговые пошлины против ЕС В ответ с 18 октября 2019 года будут введены торговые пошлины на европейские самолеты в размере 10%, а на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС — 25%.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Авто Шпионы поделились первыми фотографиями нового Hyundai Tucson Последняя информация появилась из интервью «Какой автомобиль» с Эндрю Туатахи, менеджером по планированию продукции Hyundai, где он называет Tucson «очень интересным визуально».

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Экономика Студентам увеличат стипендию на пачку сигарет Средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составляет 2980 рублей, в 2020 году он вырастет на три процента до 3070 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.