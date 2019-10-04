Политика

REGNUMREGNUMРусскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
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с чего всё началось
Об этом она сообщила в эфире телеканал «Прямой
» несмотря на то, что ранее новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить закон о языке на предмет соответствия конституции.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:58, Вашингтон
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