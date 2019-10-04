Политика
REGNUMРусскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
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с чего всё началось
Об этом она сообщила в эфире телеканал «Прямой» несмотря на то, что ранее новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить закон о языке на предмет соответствия конституции.Телеканал 360°вчера в 19:02
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Политика
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Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш в интервью «СЭ» признался, что ему все понравилось в России.
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Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Происшествия
Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
Экономика
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Средний размер стипендии в государственных подведомственных вузах России в сентябре 2019 года составляет 2980 рублей, в 2020 году он вырастет на три процента до 3070 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
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Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
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Политика
Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
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Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм
На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».