Политика

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Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».
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В Совфеде осудили перевод на украинский язык русских школ на Украине в 2020 году

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Украина решила перевести все русскоязычные школы на национальный язык

РБКвчера в 20:37

Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык

РЕН ТВвчера в 17:09

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РИА Новостивчера в 18:55

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ТАССвчера в 18:06

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Известиявчера в 19:08
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ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»

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Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

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Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

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Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
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Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
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Волейболисты сборной России потерпели поражение от Австралии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 03:56
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Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель

При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Происшествия

Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
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Политика

Путин назвал истинные причины выхода США из ДРСМД

США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) вовсе не из-за выдуманных нарушений России, а из-за интересов в Азии.
Телеканал 360° вчера в 14:15
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Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 вчера в 09:36
Политика

Лавров обсудил «Северный поток – 2» с главой МИД Дании

Министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод на прошлой неделе в ходе встречи в Нью-Йорке обсуждали ситуацию вокруг разрешения на продолжение строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру 02:30
Общество

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
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Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

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Футбол

Божович назвал «Сочи» «Зенитом-2»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи».
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В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум

Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
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Стало известно о предстоящей встрече Лукашенко и Зеленского в Житомире

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 4 октября в Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

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Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось

За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
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НАСА завершает сбор имен для отправки на Марс на Rover NASA 2020

Истекают последние часы, чтобы присоединиться к более чем 10 миллионам людей, которые уже зарегистрировались в программе НАСА "Отправь свое имя на Марс".
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В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек

По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".
ТАСС вчера в 19:57
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Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion

Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
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На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире.
РИА Новости вчера в 21:02
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