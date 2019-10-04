с чего всё началось

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке. При этом ученики смогут изучать предмет "русский язык".

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

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