Политика
Российская газетаРусскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке. При этом ученики смогут изучать предмет "русский язык".
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В Совфеде прокомментировали перевод русских школ на украинский язык в Незалежной
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