Политика

Российская газетаРоссийская газетаРусскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке. При этом ученики смогут изучать предмет "русский язык".
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В Совфеде осудили переход русскоязычных школ Украины на украинский

Известия04:51

В Совфеде прокомментировали перевод русских школ на украинский язык в Незалежной

Комсомольская правда04:32

Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык

РЕН ТВвчера в 17:09

Украина решила перевести все русскоязычные школы на национальный язык

РБКвчера в 20:37

В Киеве заявили, что русскоязычные школы перейдут на украинский в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:55

Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык

ТАССвчера в 18:06

Русскоязычные школы на Украине в 2020-м должны перейти на украинский

RT на русском05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
Происшествия

Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице

Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Армия и оружие

Индийские военные в феврале по ошибке сбили свой вертолет Ми-17

Крушение транспортного вертолета Ми-17 ВВС Индии в феврале в районе Кашмира произошло по вине индийских военных.
Интерфакс 05:55
Авто

На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 01 октября в 07:14
Происшествия

В Иране задержана российская журналистка

Вести.Ru 05:01
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.
РИА Новости 05:49
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Происшествия

Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Экономика

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах РФ, неплохо себя зарекомендовал.
РИА Новости 05:22
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Авто

Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4

Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo.
За рулем 05:54
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Политика

Британия получила предложение Путина о моратории на РСМД

Британия получила предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от президента РФ Владимира Путина, ее позиция схожа с позицией других стран-членов НАТО, заявил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
РИА Новости 05:41
Политика

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Политика

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Политика

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
Телеканал 360° 05:42
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Политика

Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия

Россиянин в Лондоне признался в убийстве родителей из-за собаки

Газета.Ru 02:01
Политика

МИД Украины анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что новый обмен удерживаемыми лицами может произойти на следующей неделе.
Вечерняя Москва вчера в 17:12
Экономика

Названы самые прогрессивные регионы России

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Политика

СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину

Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное