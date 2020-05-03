Технологии
Lenta.ruРусскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.
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The Sunday Times: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom
Коммерсантъвчера в 17:17
Злоумышленники завладели данными полумиллиона пользователей сервиса видеоконференций Zoom
Эхо Москвывчера в 20:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:09, Ашберн
Комментарии
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