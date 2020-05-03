Технологии

Lenta.ruLenta.ruРусскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram.
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Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Lenta.ruвчера в 16:49

Хакеры выложили более полумиллиона аккаунтов Zoom в даркнете

Телеканал 360°вчера в 14:26

СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

РБКвчера в 15:54

Русскоязычного хакера поймали на продаже 500 тысяч аккаунтов Zoom

Московский Комсомолецвчера в 16:43

Times рассказала о русскоговорящем продавце паролей к Zoom в даркнете

Forbesвчера в 11:55

The Sunday Times: русскоговорящий хакер продал данные 500 тысяч аккаунтов Zoom

Коммерсантъвчера в 17:17

Злоумышленники завладели данными полумиллиона пользователей сервиса видеоконференций Zoom

Эхо Москвывчера в 20:04
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