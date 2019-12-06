Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции. Об этом сообщает "Российская газета".
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Газета.Ruвчера в 17:28

Российские спецслужбы, по некоторым данным, могут быть причастны ко взлому почты предвыборной команды Макрона

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Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона

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Le Monde связала российские спецслужбы со взломом переписки штаба Макрона

РБКвчера в 22:45

Главные новости к утру 7 декабря

Коммерсантъвчера в 23:04

СМИ выяснили, как российские спецслужбы получили доступ к переписке президента Франции

URA.Ruвчера в 22:26
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика

СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
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В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
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«Тамбов» у себя на поле разгромил «Оренбург»

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Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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Врач предупредила об опасности интервального голодания

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В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском вчера в 01:10
Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Происшествия

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
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Александр Волков дал прогноз на бой Федора Емельяненко

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Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
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В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 06:47
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Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП

Газета.Ru 05 декабря в 07:33
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Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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Кино

«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия

Российская лента Андрея Звягинцева «Левиафан» с Алексеем Серебряковым в главной роли попала в топ лучших фильмов десятилетия, сообщает THR.
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Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
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Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
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Тедеско рассказал, почему зашёл к судьям после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско объяснил, почему зашёл в комнату к арбитрам матча против петербургского «Зенита» после игры.
News.ru 06:26
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv вчера в 00:01
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК вчера в 10:27
Политика

В Киеве пройдут массовые протесты

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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Общество

РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии

РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.
Lenta.ru 08:08
Армия и оружие

Украина заявила о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму

Ранее ГЛАС сообщал, что польские СМИ выразили опасение возможностям российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
ГЛАС.RU вчера в 11:14
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