"Русснефть" Михаила Гуцериева ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году после постановки на баланс новых участков, сказал журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.

«Русснефть» ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году

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