Энергетика

ПРАЙМПРАЙМ«Русснефть» ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году

"Русснефть" Михаила Гуцериева ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году после постановки на баланс новых участков, сказал журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco

РБКвчера в 05:28

«Русснефть» ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году

ПРАЙМвчера в 08:39

Нефти предсказали серьезный обвал

Lenta.ruвчера в 08:43

«Русснефть» ожидает, что цена на нефть в $65 за баррель сохранится до конца года

Финмаркетвчера в 05:14

После атаки дронов на Saudi Aramco заговорили об обвале рынка нефти

Росбалтвчера в 06:23

Цены на нефть могут обвалиться после дроновой атаки

Infox.ruвчера в 07:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество

Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Армия и оружие

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Шоу-бизнес

Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Политика

Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях

«Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Происшествия

МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками

Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
RT на русском вчера в 12:49
Экономика

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК вчера в 00:00
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Кино

Давид Кочаров назначен генеральным продюсером ivi

Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, говорит Давид Кочаров.
Telesputnik.ru 02:35
Финансы

Курс доллара: эксперт сказал, когда лучше покупать валюту

В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
Свободная Пресса вчера в 12:50
Армия и оружие

Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран

Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Шоу-бизнес

Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Армия и оружие

Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Известия вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк

Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк Анестезиолог-реаниматолог объяснил данные о болезни актрисы.
Экспресс газета вчера в 10:41
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 16 сентября в 10:13
Кино

Брэда Питта похвалили на МКС за роль в «К звездам»

Питт попросил Хейга прокомментировать, кто лучше сыграл астронавта — он в «К звездам» или Джордж Клуни в «Гравитации» Альфонсо Куарона.
Культуромания вчера в 02:37
Происшествия

Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Футбол

Кокорин и Мамаев завтра выйдут на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободы из колонии 17 сентября.
Росбалт 16 сентября в 09:56
Происшествия

В Хакасии задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду

В ГУ МВД по республике Хакасия сообщили о задержании подозреваемого в нападении на девочку в одном из детских садов Черногорска.
Московский Комсомолец 00:19
Политика

Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Наука

В России появится система слежения за поведением водителей

Известия вчера в 21:24
Авто

Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.
Тарантас Ньюс вчера в 00:17
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Кино

Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма

Культуромания вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
РуссНефть
Российская компания
Российская нефтяная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть». Штаб-квартира - в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное