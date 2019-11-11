Политика

Российская газетаРоссийская газетаРябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
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Сергей Рябков
Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 20:58
с чего всё началось

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