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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".В источнике
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Lenta.ru

Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям

Lenta.ruвчера в 15:16
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБКвчера в 06:06
Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 14:31
Известия

В МИД России назвали немыслимым усиление контроля в ДСНВ

Известиявчера в 15:06
РИА Новости

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

РИА Новостивчера в 14:41
RT на русском

Рябков оценил предлагаемую Вашингтоном сделку по ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:43
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАССвчера в 05:36

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Ведомостивчера в 13:12
246

Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.
Ferraвчера в 09:38
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,7K

Ефремов рассказал о просмотре футбола в СИЗО и игре «Спартака»

Актер Михаил Ефремов, который находится в Москве в одном из СИЗО после того, как Пресненский суд признал его виновным в ДТП со смертельным исходом и осудил на восемь лет колонии общего режима, рассказал, что не смотрел матч «Тинькофф Российской премьер-лиги» между ЦСКА и «Спартаком», который прошел 13 сентября.
Известия19:36

Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Мэр Сиэтла отреагировала на претензии Минюста США по беспорядкам

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп предупредил власти Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда о намерении лишить их федерального финансирования в связи с неутихающими в городах акциями протеста против произвола полиции.
Российская газета18:48
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Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 15:57
5

Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 04:32
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