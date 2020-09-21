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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".В источнике
Подробнее о событии
Известия

В МИД России назвали немыслимым усиление контроля в ДСНВ

Известиявчера в 15:06
RT на русском

Рябков оценил предлагаемую Вашингтоном сделку по ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:43
Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 14:31
Lenta.ru

Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям

Lenta.ruвчера в 15:16
РИА Новости

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

РИА Новостивчера в 14:41
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБКвчера в 06:06
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАССвчера в 05:36

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
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Мостовая древней китайской столицы была найдена в провинции Хэнань

Лоян, 22 сентября 2020, 05:24 — REGNUM Археологи обнаружили дорогу протяженность 2,5 км возрастом почти 2000 лет на месте раскопок в древней столице Лоян центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM22:24
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Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3 %, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — уточнили в ведомстве.
Известия19:45
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