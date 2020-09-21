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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".В источнике
Сергей Рябковроссийский дипломат
Мы хотим на взаимной основе попробовать договориться о чем-то другом, но пока такой готовности с американской стороны нет. Поэтому по большому счету разницы нет, когда мы не договоримся — прямо сейчас или через какой-то непродолжительный период после истечения нынешнего срока действия ДСНВ.
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Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 14:31
Газета.Ru

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Газета.Ruвчера в 14:50
RT на русском

Рябков оценил предлагаемую Вашингтоном сделку по ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:43
Lenta.ru

Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям

Lenta.ruвчера в 15:16
РИА Новости

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

РИА Новостивчера в 14:41
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБКвчера в 06:06
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАССвчера в 05:36

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях
RT на русскомвчера в 11:18
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
BFM.ruвчера в 16:38
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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Туристическая компания «ДАН Урал» объявила о прекращении деятельности

В понедельник, 21 сентября, на официальном сайте челябинской туркомпании «ДАН Урал» появилось следующее сообщение, подписанное ее гендиректором Даниилом Бердичевским и адресованное заказчикам и контрагентам: «Вынуждены сообщить о прекращении нашей операционной деятельности и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские соглашения».
ТурДомвчера в 14:06
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ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
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В РФ может появиться маркировка крепкого алкоголя

"Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента", - заявил министр в интервью изданию.
Газета.Ru01:56
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