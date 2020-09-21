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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предложенный США документ предусматривает в том числе положение об участии Китая в разработке нового соглашения вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).В источнике
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РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБКвчера в 06:06
Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 14:31
РИА Новости

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

РИА Новостивчера в 14:41
RT на русском

Рябков оценил предлагаемую Вашингтоном сделку по ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:43
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАССвчера в 05:36
РЕН ТВ

Политолог назвал бессмысленным предложенное США соглашение об оружии

РЕН ТВвчера в 05:05
Известия

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Известиявчера в 21:43

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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В России регистрируют превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор регистрирует превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России, преимущественно оно отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте от семи до 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости00:01

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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