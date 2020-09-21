Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
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Предложенный США документ предусматривает в том числе положение об участии Китая в разработке нового соглашения вместо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).В источнике
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями
Коммерсантъвчера в 14:31