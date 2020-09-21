Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям

Lenta.ruвчера в 15:16
RT на русском

Рябков оценил предлагаемую Вашингтоном сделку по ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:43
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАССвчера в 05:36
РИА Новости

Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ

РИА Новостивчера в 14:41
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБКвчера в 06:06
Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 14:31
Телеканал 360°

Шансы на продление договора СНВ-3 оценили в России

Телеканал 360°вчера в 06:44

Заместитель Меркель высказался в поддержку «Северного потока – 2»

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны Олаф Шольц назвал газопровод «Северный поток – 2» частным экономическим проектом, не дающим повода для санкций – сообщает информационное агентство Reuters.
Заместитель Меркель высказался в поддержку «Северного потока – 2»
Expert.ruвчера в 12:51

Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
9

Отслуживший российский спутник «Метеор-Э» во вторник сойдет с орбиты

Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник примерно в 06:45 по Москве должен войти в плотные слои атмосферы над Индийским океаном, сообщил сайт space-track.org, ссылаясь на данные ВВС США.
Интерфаксвчера в 08:58
5

«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:07

Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
93