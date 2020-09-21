Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
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Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".В источнике
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков о требованиях США к России в сфере контроля над вооружениями
Коммерсантъвчера в 14:31