Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может согласиться на предложение США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на срок меньше пяти лет. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».