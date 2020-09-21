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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может согласиться на предложение США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на срок меньше пяти лет. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».В источнике
Сергей Рябковроссийский дипломат
Мы хотим на взаимной основе попробовать договориться о чем-то другом, но пока такой готовности с американской стороны нет. Поэтому по большому счету разницы нет, когда мы не договоримся — прямо сейчас или через какой-то непродолжительный период после истечения нынешнего срока действия ДСНВ.
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