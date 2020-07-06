Политика
Российская газетаРябков: США выйдут из Договора по открытому небу в ноябре
На конференции в Вене, посвященной Договору по открытому небу, представителям России и США не удалось найти общий язык. Соединенные Штаты не хотят исправлять собственные недочеты и выйдут из соглашения в ноябре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Происшествия
Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити
Москва, 6 июля 2020, 21:08 — REGNUM Основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский 6 июля подрался с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя «Кутузовская миля».
REGNUM 14:08
Здоровье
Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию
Врачи, боровшиеся с распространением новой коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Газета.Ru 17:01
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Армия и оружие
Эксперты доказали в цифрах степень опасности американских биолабораторий
В ходе международной конференции, посвященной работе американских биолабораторий на территории восточноевропейского пространства, прошедшей на площадке «Общественной службы новостей» при поддержке «Ридуса» эксперты поделились данными о деятельности биолабораторий США.
Ридус 19:44
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Футбол
Тебас: плохо, что «Реал» может позвонить насчёт судей через 20 минут после конца матча
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вспомнил звонок президента «Реала» Флорентино Переса главе Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу по поводу работы судей, занимающихся видеоповторами в начале сезона.
Чемпионат 19:42
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Китайские десантники получили новую версию РСЗО В12
Военные эксперты сразу же сравнили новую китайскую установку с РСЗО «Град-В», построенной на шасси Газ-66 более полувека тому назад для советских десантников.
Актуальные Новости 11:20
Спорт
Защитник NFL подпишет рекордный контракт в истории спорта
Спорт-Экспресс 19:48
Экономика
Мутко заявил о восстановлении докризисного уровня продаж новостроек
Объемы продаж квартир в новостройках достигли докризисного уровня.
BFM.ru вчера в 15:23
Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность.
ТАСС 08:47
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
RT на русском 18:57
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
Orengrad.ru 10:30
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Политика
Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru 09:10