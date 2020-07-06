На конференции в Вене, посвященной Договору по открытому небу, представителям России и США не удалось найти общий язык. Соединенные Штаты не хотят исправлять собственные недочеты и выйдут из соглашения в ноябре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков: США выйдут из Договора по открытому небу в ноябре

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