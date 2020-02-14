Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Захарова заявила, что Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову удачи

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

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При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
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После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
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Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
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На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Врач-диетолог Нурия Дианова в своем интервью изданию «Москва24» рассказала, как посредством правильного рациона восполнить дефицит витамина D. Его даже этой теплой зимой большинству людей все же не хватает, так как недостаток солнечного света все равно ощутим.
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В ролике, опубликованном в Интернете, звезда выглядит довольно странно.
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Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

Одним из главных изменений внедорожника по «технике» станет новая рама – с более высокими и толстыми лонжеронами, за счет которых она превзойдет раму нынешнего «Патриота» и по прочности, и по выносливости.
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США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
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Филипп Киркоров представил новый клип

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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

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Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
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На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы

Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
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Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья

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Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
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В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, самовольно покинули еще трое пациентов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела Ильиной.
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Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

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Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
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