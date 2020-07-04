23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

с чего всё началось

Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор. Без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести саммит G7 с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

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