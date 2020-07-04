Политика

КоммерсантъКоммерсантъРябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести саммит G7 с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
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Сергей Рябков
Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор. Без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно.
— Сергей Рябков, российский дипломатКоммерсантъ 07:42
с чего всё началось

Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7

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