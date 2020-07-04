Политика
КоммерсантъРябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести саммит G7 с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
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с чего всё началось
23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.ТАСС04:55
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Футбол
Акинфеев вышел на третье место в истории РПЛ по числу проведенных игр
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на третье место в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу проведенных игр.
Газета.Ru 21:42
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Политика
Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
Общество
Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о смерти заслуженного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
НТВ 06:43
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой вчера в 09:51
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
По информации издания, завод будет построен под Петербургом, а строительство завершится к октябрю 2021 года.
Лезги газет вчера в 01:43
Футбол
«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года
Прогноз и ставки Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.
LiveSport.ru 03:00
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Газета.Ru вчера в 13:33
Здоровье
Врач предупредила об опасности мытья головы холодной водой
Врач-дерматолог Центра дерматологии Екатерина Мокина напомнила о том, что мыть голову холодной водой небезопасно.
Вестник Кавказа вчера в 07:41
Происшествия
В Иркутской области останки умерших бросили на берегу реки
Версия.Инфо 09:21
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Футбол
«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru 14:41
Здоровье
Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников
Диетологи уверяют, что кислый вишневый сок в нормализации артериального давления ничуть не уступает дорогим гипертоническим препаратам.
Live24 вчера в 12:16
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ вчера в 05:29
Политика
Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ 19:13
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН вчера в 11:38
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
Футбол
«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26