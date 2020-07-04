23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

с чего всё началось

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести саммит G7 с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

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