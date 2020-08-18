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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену", - сказал Рябков по итогам переговоров. Он отметил, что очередные консультации в Вене по стратегической стабильности со США прошли успешно, однако позиции сторон по многим вопросам все еще существенно разнятся.В источнике
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Коммерсантъ

США заявили о готовности продлить СНВ-3 на некоторое время

Коммерсантъ11:23
Комсомольская правда

США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях

Комсомольская правда09:34
ТАСС

Рябков: переговоры между Россией и США в Вене прошли интенсивно и энергично

ТАСС10:12
РЕН ТВ

Рябков заявил, что шансы РФ и США на продление СНВ-3 еще не исчерпаны

РЕН ТВ09:37
Газета.Ru

Биллингсли: США готовы продлить ДСНВ на некоторое время

Газета.Ru09:53
RT на русском

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

RT на русском10:20
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

РИА Новости09:31

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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