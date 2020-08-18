Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену", - сказал Рябков по итогам переговоров. Он отметил, что очередные консультации в Вене по стратегической стабильности со США прошли успешно, однако позиции сторон по многим вопросам все еще существенно разнятся.