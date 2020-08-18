Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
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"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену", - сказал Рябков по итогам переговоров. Он отметил, что очередные консультации в Вене по стратегической стабильности со США прошли успешно, однако позиции сторон по многим вопросам все еще существенно разнятся.В источнике
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США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях
Комсомольская правда09:34