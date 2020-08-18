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Газета.Ru
Газета.Ru

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену", - сказал Рябков по итогам переговоров. Он отметил, что очередные консультации в Вене по стратегической стабильности со США прошли успешно, однако позиции сторон по многим вопросам все еще существенно разнятся.В источнике
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Коммерсантъ

США заявили о готовности продлить СНВ-3 на некоторое время

Коммерсантъ11:23
Газета.Ru

Биллингсли: США готовы продлить ДСНВ на некоторое время

Газета.Ru09:53
ТАСС

Рябков: переговоры между Россией и США в Вене прошли интенсивно и энергично

ТАСС10:12
РЕН ТВ

Рябков заявил, что шансы РФ и США на продление СНВ-3 еще не исчерпаны

РЕН ТВ09:37
RT на русском

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

RT на русском10:20
Комсомольская правда

США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях

Комсомольская правда09:34
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

РИА Новости09:31

Иммунолог из Израиля высоко оценила российскую вакцину от коронавируса

Российские специалисты создали прекрасную вакцину от коронавируса, заявила иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская.
Политическая Экспертиза11:03
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17
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Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
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