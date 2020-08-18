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РИА Новости
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене была продуктивной, но серьезные расхождения остаются.В источнике
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Коммерсантъ

Тактика США на стратегических переговорах в Вене свелась к условиям ради условий

Коммерсантъвчера в 15:38
Взгляд.ру

В США сравнили присоединение Китая к ядерным переговорам с радостью от рождения панды

Взгляд.рувчера в 14:48
Газета.Ru

Биллингсли: США готовы продлить ДСНВ на некоторое время

Газета.Ruвчера в 09:53
RT на русском

В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

RT на русскомвчера в 10:20
Комсомольская правда

США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях

Комсомольская правдавчера в 09:34
ТАСС

Биллингсли сравнил присоединение КНР к ядерным переговорам с радостью от рождения панды

ТАССвчера в 14:14
РИА Новости

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

РИА Новостивчера в 09:31

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