Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене была продуктивной, но серьезные расхождения остаются.В источнике
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