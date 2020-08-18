Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене была продуктивной, но серьезные расхождения остаются.