Политика
Газета.RuРябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Политика
Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Армия и оружие
Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М
Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Общество
Швейцария закрыла АЭС «Мюлленберг» на пути к отказу от атомной энергии
Закрытие АЭС является первым шагом Швейцарии к отказу от атомной энергии. Экоактивисты поддержали закрытие АЭС.
Происшествия
В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей
39-летний актер Ченнинг Татум и 31-летняя певица Джесси Джей расстались.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Хоккей
Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Футбол
Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
Голкипер становился чемпионом СССР 1970-го года в составе ЦСКА, а также обладателем приза «Вратарь года-1968».
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер мира. Мне нравится смотреть, как играет его команда»
Много раз говорил, но я думаю, что он лучший тренер в мире. То, что он делает со своей командой, невероятно.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру.
Шоу-бизнес
У Заворотнюк нашли еще один долг
Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Экономика
В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество
Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Политика
В Минске состоялась очередная акция против интеграции с Россией
Как сообщает агентство "Интерфакс", участники акции периодически скандировали лозунг "Жыве Беларусь", а затем их колонна направилась в сторону площади Независимости, где было запланировано проведение митинга.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Происшествия
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.