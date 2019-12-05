Политика

Газета.RuГазета.RuРябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
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В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

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РБК10:14

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Газета.Ru08:32

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ТАСС08:22

Замглавы МИД РФ признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7

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