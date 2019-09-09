Политика
Аргументы и ФактыРябошапка намерен привлечь к ответственности нескольких депутатов Рады
Ранее был принят закон, согласно которому с начала будущего года отменяется депутатская неприкосновенность Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что собирается попросить у Верховной рады разрешение, чтобы привлечь к ответственности нескольких депутатов до того, как закон об отмене неприкосновенности начнет действовать.
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с чего всё началось
"Знаю, что буду… там несколько народных депутатов", - заявил Рябошапка в интервью агентству РБК-Украина, опубликованному в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли он ходатайствовать о привлечении депутатов к ответственности до 1 января 2020 года.РИА Новости03:58
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