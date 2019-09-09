Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРябошапка намерен привлечь к ответственности нескольких депутатов Рады

Ранее был принят закон, согласно которому с начала будущего года отменяется депутатская неприкосновенность Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что собирается попросить у Верховной рады разрешение, чтобы привлечь к ответственности нескольких депутатов до того, как закон об отмене неприкосновенности начнет действовать.
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"Знаю, что буду… там несколько народных депутатов", - заявил Рябошапка в интервью
 агентству РБК-Украина, опубликованному в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли он ходатайствовать о привлечении депутатов к ответственности до 1 января 2020 года.
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