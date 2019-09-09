с чего всё началось

Ранее был принят закон, согласно которому с начала будущего года отменяется депутатская неприкосновенность Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что собирается попросить у Верховной рады разрешение, чтобы привлечь к ответственности нескольких депутатов до того, как закон об отмене неприкосновенности начнет действовать.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Армия и оружие ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

Космос Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.

Политика Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными «Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).

Армия и оружие Новая партия компонентов С-400 уже прибыла на турецкую авиабазу В Турцию продолжают прибывать компоненты российского ЗРК С-400. На авиабазе Мюртед приземлились два самолета с новой партией.

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Политика Артамонов победил на выборах главы Липецкой области На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Политика В ЕК назвали дату проведения трехсторонних переговоров по газу Источник в Еврокомиссии сообщил, что трехсторонние переговоры по газу, между Украиной, Россией и ЕК пройдут в Брюсселе 19 сентября.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.

Игры Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Здоровье 45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея Вальдира дас Невес решила помочь младшему 24-летнему сыну Марсело стать отцом.

Происшествия В Германии шесть пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.

Происшествия Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.

Интернет Браузер Vivaldi выходит на Android Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.

Наука Яйца плоских червей-паразитов защитили клетки от заражения вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Здоровье Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.

Хоккей Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

Здоровье Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.