Политика

REGNUMREGNUMГенпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе

Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег». По мнению генпрокурора, только соблюдение вышеназванных требований приведет к восстановлению доверия в обществе.
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Генпрокурор заявил, что украинцы требуют «крови и посадок»

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Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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Европейские банки планируют отказаться от использования Visa и MasterCard.
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Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.
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В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
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Все смешалось в доме футбольских

Первый круг чемпионата России по футболу, завершившийся в воскресенье победой «Арсенала» над «Спартаком», разделил 16 команд на две неравные группы (см. таблицу).
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Ранее в среду глава МИД России назвал ограничения на работу российских журналистов в ряде государств попытками ввести политическую цензуру.
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Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства

Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
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