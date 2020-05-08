Общество

Российская газетаРоссийская газетаРяд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газетавчера в 06:16

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Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

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Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

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В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

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Армия и оружие

Алексей Дюмин поздравил с Днем Победы военнослужащих 106-й дивизии ВДВ

Сегодня Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии с 75-летием Победы.
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Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
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Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
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Авто

Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию

Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
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Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

Первые российские военные вернулись из Италии

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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
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Общество

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На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
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Армия и оружие

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Хмеймим, Сирия, 9 мая 2020, 12:38 — REGNUM Авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии провели лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
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В польском центре ядерных исследований произошел пожар

Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выбросов не зафиксировали, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева

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В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Баскетбол

НБА не остановит сезон в случае выявления коронавируса у игроков

Комиссар НБА Адам Сильвер во время телефонных переговоров с профсоюзом баскетболистов заявил, что лига не собирается приостанавливать сезон, если после возобновления соревнований у кого-то из игроков обнаружат коронавирус.
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Новый указ Собянина: Что изменилось для автомобилистов

Мэр Москвы выпустил новый указ, который повлияет на жизнь столичных автомобилистов.
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Путин пообещал армии и флоту РФ самую современную технику

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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии теплой погоды на коронавирус

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