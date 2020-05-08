с чего всё началось

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.

Армия и оружие Российские военные завершили дезинфекцию в Ломбардии Завершающая обработка была проведена в провинции Брешиа, где были продезинфицированы пансионаты для престарелых и прилегающие территории, заявили в Минобороны. 52

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 157

Авто Разработан инновационный пластиковый распределительный вал Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала. 7

Общество В России снизился коэффициент распространения коронавируса Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.

Общество На медиаэкранах Москвы транслируют шествие «Бессмертный полк онлайн» Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице и на Новом Арбате, передают корреспонденты РИА Новости.

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,4K

Общество Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 4

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 1,4K

Общество Кадыров решил ослабить режим ограничений в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров начал ослаблять режим ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса.

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 373

Политика Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.

Единоборства Боец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнира Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Роналду Соуза сдал положительный тест на коронавирус за день до своего выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле 10 мая. 13

Общество Сразу 20 человек заболели коронавирусом в Карелии На утро 9 мая в Карелии зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, из них четверо - дети.

Культура Песня «День Победы» впервые прозвучала на узбекском языке Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. 2