Общество
ИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газета06:16
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Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.
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Коронавирусная инфекция обнаружена у одного из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани 8 мая на пресс-конференции.
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Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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Аргументы и Факты 15:29
Армия и оружие
NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»
Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
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Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение
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Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
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Мой Брянск 03:32
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Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости вчера в 22:05
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Астероид размером с фуру чуть не врезался в Землю
Астероид размером с фургон, который остался незамеченным астрономами до последнего момента, пролетел в пределах 9000 миль от Земли, сообщает Daily Mail.
Рязань Вести вчера в 06:03
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В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
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Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
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Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
Газета.Ru 15:44
Общество
Уровень безработицы в США вырос до рекордных показателей
В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда.
Взгляд.ру 11:31
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Космос
В ДВФУ запустили в тестовом режиме станцию приема спутниковых данных
ДВФУ в партнерстве с "Роскосмосом" по поручению президента РФ Владимира Путина создают совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли.
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Политика
Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию
Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
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Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом
Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
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В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
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Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом
Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
News.ru 15:04
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42