с чего всё началось

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства. 122

Космос Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации. 13

Политика Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.

Общество У сотрудника аппарата вице-президента США обнаружен коронавирус Коронавирусная инфекция обнаружена у одного из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани 8 мая на пресс-конференции. 1

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 281

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 12

Космос Астероид размером с фуру чуть не врезался в Землю Астероид размером с фургон, который остался незамеченным астрономами до последнего момента, пролетел в пределах 9000 миль от Земли, сообщает Daily Mail. 180

Финансы Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 168

Общество Уровень безработицы в США вырос до рекордных показателей В США за апрель работы лишились 20,5 млн человек, безработица выросла до рекордных 14,7% – это наивысший уровень со времен Великой депрессии, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные Минтруда. 142

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 127

Космос В ДВФУ запустили в тестовом режиме станцию приема спутниковых данных ДВФУ в партнерстве с "Роскосмосом" по поручению президента РФ Владимира Путина создают совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли.

Политика Небензя объяснил попытки переписать историю нападками на Россию Стремление отобрать у России статуса одного из столпов мирового порядка объясняет попытки переписать историю, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Происшествия В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову. 99

Происшествия В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. 200