Общество

Российская газетаРоссийская газетаРяд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Читать в источнике
Комментировать398
с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газета06:16

Подробнее о событии

Торгцентры не отпускают арендаторов

Коммерсантъ09:46

В Госдуму внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

РИА Новости14:15

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

РБК12:28

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Интерфакс13:05

Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

News.ru19:44

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Российская газета06:16

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUM00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Экономика

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

"Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным", - заявил эксперт.
Газета.Ru 19:39
15
Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
25
Единоборства

UFC 249. Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед очным боем

Вести.Ru 12:20
Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
42
Общество

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
Коммерсантъ 10:47
156
Технологии

Начался выпуск техдокументации модернизированного SSJ

ПРАЙМ 00:52
Кино

Марк Гуггенхайм займется экранизацией комикса о замороженном суперсолдате

Два года о проекте ничего не было слышно, но сейчас стало известно, что им займется Марк Гуггенхайм, создатель супергеройской вселенной CW, в которую входят «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня» и другие сериалы.
Киноафиша России 10:24
Общество

Федермессер госпитализировали с коронавирусом

Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом.
РИА Новости 20:56
Наука

Объяснены нетипичные симптомы коронавируса

Объяснены нетипичные симптомы коронавируса. Об этом рассказала международная группа ученых в публикации для издания Science.
Piter.tv 06 мая в 06:31
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом

Западная поп-звезда Дженнифер Лопес всё-таки приняла решение отменить долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом.
Bimru.ru 09:23
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
696
Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Что происходит 02:50
20
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
1K
Футбол

Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ

Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru 11:31
Технологии

Электромобили смогут заряжаться на ходу

РЕН ТВ 18:42
Футбол

Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия

Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
5
Здоровье

Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов

Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии.
News.ru 04:45
30
Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
1
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
1K
Общество

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК 14:27
770
Общество

Губернатор Ростовской области ужесточил масочный режим

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс изменения в постановление, которым в регионе был установлен масочный режим.
Donnews.ru 13:49
137
Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
63
Культура

Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
2
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
329
Политика

Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в конечном счете исчезнет сам.
РИА Новости 15:17
5
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:41
1,3K
Здоровье

Травников: благодаря волонтёрам-медикам работают предприятия и стройки

Atas.info 07:09
14
Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today 08:05
86
Шоу-бизнес

Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

FightTime.ru 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное