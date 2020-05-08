с чего всё началось

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.

Экономика Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита "Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным", - заявил эксперт. 15

Кино Марк Гуггенхайм займется экранизацией комикса о замороженном суперсолдате Два года о проекте ничего не было слышно, но сейчас стало известно, что им займется Марк Гуггенхайм, создатель супергеройской вселенной CW, в которую входят «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня» и другие сериалы.

Общество Федермессер госпитализировали с коронавирусом Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом.

Наука Объяснены нетипичные симптомы коронавируса Объяснены нетипичные симптомы коронавируса. Об этом рассказала международная группа ученых в публикации для издания Science.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом Западная поп-звезда Дженнифер Лопес всё-таки приняла решение отменить долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Футбол Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.

Футбол Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1 Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .

Здоровье Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии. 30

Общество Губернатор Ростовской области ужесточил масочный режим Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс изменения в постановление, которым в регионе был установлен масочный режим. 137

Общество Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших. 63