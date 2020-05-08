Общество

ИзвестияИзвестияВ Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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с чего всё началось
Во внесенном в Госдуму законопроекте
 о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
Российская газетавчера в 06:16

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Торговым центрам предрекают крах из-за послаблений арендаторам

News.ruвчера в 19:44

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Российская газетавчера в 06:16

Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли

РБКвчера в 12:28

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Интерфаксвчера в 13:05

Торгцентры не отпускают арендаторов

Коммерсантъвчера в 09:46

В Госдуму внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

РИА Новостивчера в 14:15

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 00:32
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Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ вчера в 12:45
1,3K
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,1K
Шоу-бизнес

Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
News.ru вчера в 01:32
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Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
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Происшествия

В Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом

Всего в Новосибирской области сделано 48 810 тестов на коронавирус.
REGNUM 07 мая в 00:56
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Происшествия

В Кузбассе скончался еще один пациент с коронавирусом

В одной из кузбасских больниц от инсульта скончался пациент, заболевший коронавирусом.
Сибдепо 01:09
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Происшествия

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в Башкирии

Тела шести человек обнаружили при тушении пожара в селе Тимирово в Башкирии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 01:32
Общество

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.
РИА Новости 00:07
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Общество

За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru вчера в 08:53
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Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07 мая в 07:48
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Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

РБК вчера в 07:23
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах.
РБК вчера в 22:02
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Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
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Футбол

Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»

Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 02:21
Общество

Авиационные парады открыли празднование Дня Победы в городах Дальнего Востока

Празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в городах Дальнего Востока.
ТАСС 01:02
Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки Второй мировой войны и объединиться

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года и напомнил, что именно единство стран привело к созданию Организации Объединенных Наций (ООН).
Известия 00:21
Футбол

«Зенит» интересуется форвардом «Бешикташа»

В пятницу, восьмого мая, стало известно, что 26-летний форвард Умут Найир, выступающий за турецкий "Бешикташ", может поменять берега Босфора на берега Невы.
Sport.ru вчера в 18:59
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
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Общество

В Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге.
Вести Кузбасс 07 мая в 05:43
67
Общество

Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф.
RT на русском вчера в 07:10
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
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Общество

Безработица в США выросла до максимума со времен Великой депрессии

Уровень безработица в США в апреле вырос до 14,7%, число рабочих мест сократилось на 20,5 миллионов человек.
Компания вчера в 10:21
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Политика

США назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК вчера в 16:23
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Политика

Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400

ТАСС вчера в 03:35
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Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
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Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
1,9K
Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
Газета.Ru вчера в 20:49
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец вчера в 03:53
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