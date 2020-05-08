с чего всё началось

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 1,3K

Общество Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. 1,1K

Политика Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов. 82

Происшествия Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в Башкирии Тела шести человек обнаружили при тушении пожара в селе Тимирово в Башкирии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

Общество Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, на начало 1946 года численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат. 7

Происшествия Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. 2,7K

Общество Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах. 403

Футбол Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака» Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Авиационные парады открыли празднование Дня Победы в городах Дальнего Востока Празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в городах Дальнего Востока.

Политика Генсек ООН призвал вспомнить уроки Второй мировой войны и объединиться Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года и напомнил, что именно единство стран привело к созданию Организации Объединенных Наций (ООН).

Футбол «Зенит» интересуется форвардом «Бешикташа» В пятницу, восьмого мая, стало известно, что 26-летний форвард Умут Найир, выступающий за турецкий "Бешикташ", может поменять берега Босфора на берега Невы. 1

Общество В Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге. 67

Общество Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С «Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф. 998

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 117

Политика США назвали России условие для продления договора СНВ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times. 360