Общество
Российская газетаРяд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
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Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газетавчера в 06:16
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О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
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РБК вчера в 14:45
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По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
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В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката Константина Янышева, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
РБК вчера в 15:50
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В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
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В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек.
ТАСС 03:46
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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Происшествия
Вдова Брайанта подала в суд на полицию из-за фото с места гибели мужа
Брайант приняла решение подать иск из-за фотографий, которые были сделаны полицией на месте крушения вертолета экс-баскетболиста.
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Происшествия
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Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
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REGNUM 04:08
Политика
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Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото
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В «Полюс Золото» прокомментировали массовую вспышку коронавируса на предприятии
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Защитник ЦСКА Александр Романов подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Монреаль", сообщает пресс-служба "Канадиенс".
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В Москве на Пушкинской площади задержали нескольких участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
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