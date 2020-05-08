с чего всё началось

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 459

Политика Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. 265

Происшествия В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката Константина Янышева, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. 15

Здоровье В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой. 28

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Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 158

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 257

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Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 193

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 671

Здоровье В «Полюс Золото» прокомментировали массовую вспышку коронавируса на предприятии Еще вчера стало известно о массовой вспышке коронавируса в Северо-Енисейском районе, только сегодня Роспотребнадзор подтвердил данные — 82 человека заразились коронавирусом на предприятии «Полюс Золото».

Хоккей Хоккеист ЦСКА Романов стал игроком «Монреаля» Защитник ЦСКА Александр Романов подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Монреаль", сообщает пресс-служба "Канадиенс".