Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

с чего всё началось

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов. По мнению носителей, такие аксессуары якобы способны отпугнуть коронавирус. По поводу значков высказался депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков.

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

Общество Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. 778

Общество Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах. 15

Общество Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. 689

Кино Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 1

Политика Украинский политик заявил о намерении МВФ переиграть Киев Международный валютный фонд (МВФ) не намерен выплачивать Украине кредит в 8 млрд долларов, заявил украинский оппозиционный политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 4,1K

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Политика Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.

Общество В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках. 17

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 246

Здоровье Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом. 7

Общество Глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев госпитализирован с COVID-19 Первый зампредправления ВТБ и глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция.

Авто Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей. 70

Футбол Жена экс-защитника «Зенита» Гарая станцевала ему стриптиз Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, опубликовала видео, на котором она танцует возлюбленному стриптиз.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 186

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 6

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 274

Здоровье В Ростовской области не выполнили условия для выхода из самоизоляции Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи. 27