Коронавирус

Вести.RuВести.RuРяд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов. По мнению носителей, такие аксессуары якобы способны отпугнуть коронавирус. По поводу значков высказался депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков.
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с чего всё началось

Значки от вирусов у депутатов Госдумы спровоцировали вопросы о дресс-коде

Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин. Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Интерфакс10:50

Подробнее о событии

Устройства, отпугивающие вирус? Дискуссия в Госдуме не получила завершения

REGNUM11:53

Некоторые депутаты Госдумы начали носить на пиджаках значки, которые, по их мнению, отпугивают коронавирус

Эхо Москвы13:02

Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для «отпугивания» коронавируса

Lenta.ru12:32

Володин сообщил об использовании депутатами значка для отпугивания вируса

РБК14:10

Депутаты Госдумы начали отпугивать коронавирус крестами

Московский Комсомолец11:31

Депутаты Госдумы надели значки в виде креста. Так они пытаются защититься от коронавируса, предположил Володин

Фонтанка.Ру11:21

Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса

Вести.Ru11:16
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Артём Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории

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Продажи новой «ГАЗели» начали в России

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
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Политика

Украинский политик заявил о намерении МВФ переиграть Киев

Международный валютный фонд (МВФ) не намерен выплачивать Украине кредит в 8 млрд долларов, заявил украинский оппозиционный политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.
Взгляд.ру 13:50
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей

Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 09:13
Политика

Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
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Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

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Общество

В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
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Шоу-бизнес

Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News 13:26
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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РБК 09:14
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Армия и оружие

Турция потеряла в Ливии еще один ударный беспилотник Bayraktar TB2

Турция потеряла очередной ударный беспилотник. О поражении БПЛА Bayraktar TB2 сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии.
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Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

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Вести.Ru 07:50
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Общество

Глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев госпитализирован с COVID-19

Первый зампредправления ВТБ и глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция.
Российская газета 14:36
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
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Футбол

Жена экс-защитника «Зенита» Гарая станцевала ему стриптиз

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МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

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Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Здоровье

В Ростовской области не выполнили условия для выхода из самоизоляции

Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
Бизнес-газета 12:22
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Авто

ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых

ВТБ предлагает специальную программу кредитования новых автомобилей бренда Honda и мотоциклов моделей GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally.
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Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

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Собеседник вчера в 14:56
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