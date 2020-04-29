Экономика
Моя Москва.онлайнРяд экономических изменений начнут действовать в РФ в мае
Переводы до 100 тыс. рублей могут сделать бесплатными. По данным специалистов, в России в мае начнут действовать экономические изменения.
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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
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Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая
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В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка
Сотрудники полиции обнаружили на шоссе в Московской области четырехлетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых и верхней одежды.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
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ТАСС 30 апреля в 13:18
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Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
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Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Общество
В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус
За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:20
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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
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Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Пилот F-22 рассказал, что испытал при сближении с российскими самолетами над Арктикой
ПолитРоссия 30 апреля в 07:57
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
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Аксёнов рассказал полиции о схемах нелегального въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил полицию разобраться со схемой нелегального въезда в Крым жителей других регионов страны в обход ограничений.
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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 85 человек
По состоянию на 2 мая в Карелии Covid-19 выявили ещё у четырех человек, об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Глава Карелии.
ГТРК Карелия 03:39
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Авто
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В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
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Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
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