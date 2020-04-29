Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРяд экономических изменений начнут действовать в РФ в мае

Переводы до 100 тыс. рублей могут сделать бесплатными. По данным специалистов, в России в мае начнут действовать экономические изменения.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

REGNUM29 апреля в 04:40

Россиян в мае ждут нововведения

Южный Федеральный28 апреля в 21:33

Какие перемены произойдут в России в мае

Петербургский дневник29 апреля в 01:06

Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года

ProUfu.ru29 апреля в 00:34

Какие перемены ждут россиян в мае

ГТРК Нижний Новгород28 апреля в 23:35

Какие изменения ждут жителей России в мае

Bash.News29 апреля в 01:36

Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая

КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Коммерсантъ вчера в 18:01
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Происшествия

В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка

Сотрудники полиции обнаружили на шоссе в Московской области четырехлетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых и верхней одежды.
Известия 04:20
Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Происшествия

Посетившего СК крымчанина обвинили в нарушении самоизоляции

В Керчи сотрудники полиции принудительно доставили в управление МВД для составления протокола о нарушении режима самоизоляции местного жителя, водителя скорой помощи Максима Хорошко, который вышел из дома для встречи и по предварительному согласованию со следователем СК РФ.
Российская газета 30 апреля в 12:56
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,8K
Общество

Познер прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Владимир Познер прокомментировал заражение премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
269
Общество

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
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Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
19
Общество

В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус

За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:20
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Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о госпитализации актрисы Васильевой

Известия вчера в 14:55
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,3K
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
225
Общество

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
16
Общество

Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Армия и оружие

Пилот F-22 рассказал, что испытал при сближении с российскими самолетами над Арктикой

ПолитРоссия 30 апреля в 07:57
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

Вести.Ru вчера в 20:52
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс вчера в 22:41
48
Происшествия

Аксёнов рассказал полиции о схемах нелегального въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил полицию разобраться со схемой нелегального въезда в Крым жителей других регионов страны в обход ограничений.
ИА Крыминформ 03:41
54
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2K
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 85 человек

По состоянию на 2 мая в Карелии Covid-19 выявили ещё у четырех человек, об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Глава Карелии.
ГТРК Карелия 03:39
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9K
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2,1K
Авто

АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
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Общество

С 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска

«Согласно новой редакции Указа с 9:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», - говорится в сообщении.
Inc-news.ru 28 апреля в 22:23
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
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Общество

Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
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Происшествия

Коронавирус подтвердился у 61 постояльца общежития астраханского вуза

Коронавирус подтвердился у 61 постояльца, находящегося на карантине в общежитии университета в Астраханской области, сообщает областной минздрав.
РИА Новости 04:03
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Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии

Газета.Ru 04:09
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