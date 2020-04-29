Экономика

Народные новостиНародные новостиСразу несколько нововведений ждут россиян в мае

Ряд важных изменений в экономической сфере ждет граждан России. Нововведения вступят в силу с первого мая, затронув сразу несколько слоев населения. Так, подмосковным пенсионерам увеличат пенсию, прибавка составит 1 тысячу рублей.
Читать в источнике
Комментировать637

Подробнее о событии

Названы изменения в экономике, которые коснутся граждан России в мае

ИА Красная Веснавчера в 02:58

Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая

КП - Новосибирск28 апреля в 17:45

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

REGNUM29 апреля в 04:40

Какие перемены произойдут в России в мае

Петербургский дневник29 апреля в 01:06

Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года

ProUfu.ru29 апреля в 00:34

Какие перемены ждут россиян в мае

ГТРК Нижний Новгород28 апреля в 23:35

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Известия29 апреля в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
14
Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
246
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
649
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,3K
Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
521
Происшествия

В Тамбовской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 54 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших девочки двух и пяти лет, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:21
95
Общество

Defense One: в США отследили активность предприятий ВПК России

Вашингтон, 2 мая 2020, 08:14 — REGNUM Аналитическая компания Orbital Insights отследила уровень активности на российских оборонных заводах по сигналам мобильных телефонов, 1 мая сообщило издание Defense One.
REGNUM 01:14
301
Общество

Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета

Более 64% россиян пытались удалять с сайтов или из социальных сетей информацию о себе, выяснила "Лаборатория Касперского".
ПРАЙМ вчера в 19:03
13
Общество

В Керчи коронавирусом заболел двухлетний ребёнок

Семья из Керчи, в которой заболел ребенок, вернулась на полуостров из Читы, добиралась через Москву.
КИА 03:22
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,9K
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
40
Общество

В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов

Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
Эхо Москвы 03:30
148
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
190
Происшествия

Вечный суд: как Украина расследует трагедию 2 мая в Одессе

Поле боли Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Известия вчера в 17:02
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
714
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Происшествия

Энгельсский суд на Первомай оштрафовал 13 нарушивших самоизоляцию людей

Вчера, 1 мая, Энгельсский районный суд привлек к административной ответственности 15 человек, нарушивших режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.
КП - Саратов 01:37
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на комментарии о грязных окнах

Территория новостей вчера в 11:08
1
Происшествия

Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46

В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали.
Известия 00:08
Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
19
Происшествия

В Новосибирске от коронавируса погиб пятый человек

Всего по состоянию на 19:00 пятницы, 1 мая, в Новосибирске и регионе обнаружено 526 пациентов с COVID-19.
Новосибирские новости вчера в 11:03
17
Политика

Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине.
Известия 02:11
Общество

Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 01:25
13
Общество

Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
2K
Транспорт

В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
333
Культура

Скончался актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», скончался в возрасте 56 лет.
НТВ 03:20
4
Футбол

Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова

Бывший полузащитник национальной команды России Алексей Смертин рассказал о пропущенном голе Александра Филимонова после удара Андрея Шевченко со штрафного в матче отборочного этапа на чемпионате Европы 2000 года.
Vprognoze.ru 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное