Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
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Экономика

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая

Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.
Газета.Ru 14:38
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
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«ПСЖ» будет признан чемпионом французской Лиги 1

«ПСЖ» станет чемпионом Франции по итогам досрочного завершения сезона.
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Происшествия

Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
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Политика

Белоусов в кресле Мишустина: эксперты оценили ситуацию

Президент Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность исполняющего обязанности главы кабмина в связи с болезнью Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.
Московский Комсомолец 10:20
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Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны

В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов.
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Общество

Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
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Происшествия

В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
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В Приморье загорелась плавбаза «Всеволод Сибирцев»

REGNUM 22:23
Политика

Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами

США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru 29 апреля в 10:49
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Общество

Авиакомпании США предложили измерять температуру у пассажиров

Вашингтон, 2 мая 2020, 05:07 — REGNUM Ассоциация американских авиакомпаний Airlines for America предложила измерять температуру тела у пассажиров прямо в аэропортах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 22:07
Происшествия

Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке

В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
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Общество

В России выявлено 7933 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
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Политика

Мишустин будет госпитализирован

Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Вестник Кавказа вчера в 14:05
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Общество

Мировые поставки смартфонов рухнули почти на 12%

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Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии.
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Маск заявил о намерении продать все свои вещи

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