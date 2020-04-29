Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:30, Ашберн
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Наука
Ученые нашли природное средство от похмелья
РЕН ТВ 18:23
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:24
Экономика
Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая
Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:23
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Футбол
Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах
Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.
Газета.Ru 14:38
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Футбол
«ПСЖ» будет признан чемпионом французской Лиги 1
«ПСЖ» станет чемпионом Франции по итогам досрочного завершения сезона.
ProstoProSport вчера в 07:14
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Политика
Белоусов в кресле Мишустина: эксперты оценили ситуацию
Президент Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность исполняющего обязанности главы кабмина в связи с болезнью Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.
Московский Комсомолец 10:20
Здоровье
Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны
В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов.
РИА Новости 09:23
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом
По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Политика
Помпео: США продлят оружейное эмбарго Ирану любыми средствами
США намерены любыми способами добиваться продления эмбарго на поставку оружия в Иран, которое истекает в октябре 2020 года, передает РИА "Новости" слова Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Газета.Ru 29 апреля в 10:49
Общество
Авиакомпании США предложили измерять температуру у пассажиров
Вашингтон, 2 мая 2020, 05:07 — REGNUM Ассоциация американских авиакомпаний Airlines for America предложила измерять температуру тела у пассажиров прямо в аэропортах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 22:07
Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке
В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс 18:40
Общество
В России выявлено 7933 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.
Remedium.ru 06:53
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Политика
Мишустин будет госпитализирован
Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Вестник Кавказа вчера в 14:05
Общество
Мировые поставки смартфонов рухнули почти на 12%
В первом квартале 2020 года число аппаратов, которые производители отправили продавцам, сократилось на 11,7%. Аналитики компании IDC отмечают, что падение предсказуемое: в первом квартале года началась пандемия коронавируса, и заводы в Китае стали останавливаться, а из КНР едет примерно четверть всех смартфонов мире.
НТВ 10:20
Шоу-бизнес
Виктория Боня объяснила скандальные слова Регины Тодоренко
Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии.
Live24 09:29
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22