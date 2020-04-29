Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
Читать в источнике
Оценить928
Подробнее о событии
Показать все источники
Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года
ProUfu.ru29 апреля в 00:34
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый май почти по всей России
Температура выше нормы ожидается практически на всей территории России в мае, но особенно теплым месяц будет в регионах на юге Европейской части страны, в Уральском федеральном округе (УФО) и в Западной Сибири.
Известия вчера в 01:30
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок
Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Общество
Перебежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%.
Профиль 12:19
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Космос
Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
RT на русском 20:45
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Культура
Будет ли продолжение «Сумерек»?
В Голливуде начали разрабатывать приквел к популярной саге о вампирах "Сумерки". Также появились слухи о шестой части картины.
SM News 13:05
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Общество
В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных
В ведомстве отметили, что основную сумму лучше оставить на банковской карте и взять с собой в больницу минимум наличных средств.
РЕН ТВ 20:29
Политика
Мишустин будет госпитализирован
Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Вестник Кавказа вчера в 14:05
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Футбол
Статую Бекхэма в Лос-Анджелесе защитили маской от коронавируса
Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» опубликовала фотографию статуи экс-игрока клуба Дэвида Бекхэма, установленную около стадиона команды.
Спорт-Экспресс 22:23
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости 18:52
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японские поклонники фигурного катания возмутились поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, обвинив ее в безответственности во время режима самоизоляции.
Матч ТВ вчера в 05:18
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
Космос
Мертвая звезда прислала мощный радиосигнал
До полной разгадки тайн радиосигналов еще далеко, но SGR 1935+2154 дала ученым возможность сделать гигантский шаг вперед, ведь ничего подобного раньше не происходило.
LentaChel.ru 15:33
Общество
В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок
Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45