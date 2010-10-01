Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью
Дни24 вчера в 12:55
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Армия и оружие
На Украине обнаружили схрон с оружием и бронетехникой из зоны боев
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Общество
Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны
Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Происшествия
Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Известия вчера в 23:05
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 вчера в 01:07
Здоровье
В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии
Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
Общество
В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 28 апреля в 07:12
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Ведомости 27 апреля в 09:14
Музыка
Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни
StarHit.ru 28 апреля в 16:00
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Культура
«Проект „Анна Николаевна“» продлен на второй сезон
Известно, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжение картины.
Inc-news.ru вчера в 16:03
Армия и оружие
Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным
Все Ка-29, которые планировалось применять на "Мистралях", а потом на БДК "Иван Грен", это вертолеты, построенные еще при СССР и восстановленные после многолетнего хранения.
Взгляд.ру 28 апреля в 01:50
Кино
Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от фильмов Universal
В США разгорается скандал, участниками которого стали студия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres.
Kinonews.ru вчера в 04:01
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43
Экономика
Клиенты банков стали чаще обращаться в отделения за кредитами
С началом ограничительных мер количество заявок на кредиты, поданных через банковские дистанционные каналы, увеличилось почти в полтора раза, с 41,5 до 59,7%. На третьей неделе доля таких обращений сократилась до 47,7%. По данным НБКИ, в абсолютном выражении число онлайн-заявок за новыми ссудами изменилось не сильно — 1,06 миллиона против 1,02 миллиона.
Компания вчера в 23:58
Культура
Песня «День Победы» прозвучала на башкирском языке
Чтобы исполнить песню, в уфимском Парке Победы собрались участники народного хора, к которым присоединились известные в республике люди: директор Национального симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин, актриса Национального молодёжного театра Рушана Бабич, ведущая телеканала БСТ Фаягуль Давлетьярова и популярный музыкант Загир Зайнетдин.
Газета Республика Башкортостан вчера в 04:10
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Кино
К отбору на премию «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Ведомости 28 апреля в 17:58
Общество
Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи
Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru вчера в 13:39
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
Энергетика
Власти США готовят антикризисный план помощи нефтяной отрасли
На днях агентство Блумберг сообщило, что американские нефтяные компании, которым в условиях падения спроса не хватает места для хранения сырья, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве.
Эхо Москвы вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии
О начале съемок фильма о жертвах домашнего насилии рассказала блоггерша, писательница одна из основательниц движения против бытового насилия в России "Я не хотела умирать" Александра Митрошина.
DixiNews вчера в 12:57
Общество
В Омской области разрешили открыться парикмахерским и химчисткам
Власти Омской области разрешили открыться с 1 мая парикмахерским и химчисткам. Об этом 29 апреля заявил глава региона Александр Бурков.
Известия вчера в 14:41