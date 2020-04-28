Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

Телеканал 360°06:00

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv28 апреля в 05:39

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
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Происшествия

Крупный пожар в поселке Радчино под Воронежем попал на видео

Крупный пожар в поселке Радчино Рамонского района попал на видео, ролик опубликовали на официальном Youtube-канале ГУ МЧС России по Воронежской области.
АиФ Воронеж 02:34
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Технологии

Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad

Не исключено, что в будущем Microsoft добавит поддержку многооконного режима и для других приложений, входящих в состав офисного пакета.
3DNews 05:57
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США

У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
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Общество

Роспотребнадзор: При массовом нарушении режима изоляции на праздники в Москве может быть новый всплеск инфицирования

При массовом нарушении режима изоляции на майские праздники в Москве может быть новый всплеск инфицирования коронавирусом, - предупреждает Роспотребнадзор.
Эхо Москвы 07:30
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Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Общество

USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского.
Коммерсантъ 03:00
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Политика

Кремль исключил участие США в «нормандском формате»

Москва констатирует невыполнение парижских договоренностей, принятых на саммите «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 05:46
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
34
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров празднует 53-й день рождения

Король российской эстрады Филипп Киркоров отмечает свой день рождения 30 апреля.
Народные новости 02:18
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Здоровье

Медики назвали самый полезный способ приготовления кофе

РИА Оренбуржье 02:56
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Авто

Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня вчера в 10:37
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Экономика

Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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Политика

Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
Вестник Кавказа 00:53
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
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Футбол

Большинство клубов РПЛ не хотят продолжать чемпионат

Сразу десять клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не видят смысла в продолжении чемпионата и настаивают на его досрочном завершении.
NewInform 06:07
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Общество

Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
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Экономика

«Норникель» в 1-м квартале снизил выпуск никеля на 7%

В рамках стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора промышленности "Норникель" увеличил выпуск карбонильного никеля в январе-марте 2020 года до 1,6 тыс. тонн (рост на 39% к данным 2019 года).
Финмаркет 07:10
Шоу-бизнес

Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения

Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 05:45
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Футбол

«ПСЖ» признают чемпионом Франции

Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:15
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Биатлон

Тренер биатлонистки Барковской: Сами не понимаем, как она оказалась в списке в сборную

Валерий Храмоножкин, тренер 22-летней российской биатлонистки Анастасии Барковской, отреагировал на попадание спортсменки в расширенный список кандидатов в сборную России на следующий сезон.
Нева Спорт 07:36
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