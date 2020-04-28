Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
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В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
Происшествия
Крупный пожар в поселке Радчино под Воронежем попал на видео
Крупный пожар в поселке Радчино Рамонского района попал на видео, ролик опубликовали на официальном Youtube-канале ГУ МЧС России по Воронежской области.
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Технологии
Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad
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3DNews 05:57
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
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Общество
Роспотребнадзор: При массовом нарушении режима изоляции на праздники в Москве может быть новый всплеск инфицирования
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В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова
Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского.
Коммерсантъ 03:00
Политика
Кремль исключил участие США в «нормандском формате»
Москва констатирует невыполнение парижских договоренностей, принятых на саммите «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 05:46
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Филипп Киркоров празднует 53-й день рождения
Король российской эстрады Филипп Киркоров отмечает свой день рождения 30 апреля.
Народные новости 02:18
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Здоровье
Медики назвали самый полезный способ приготовления кофе
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Авто
Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня вчера в 10:37
Экономика
Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
Вестник Кавказа 00:53
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
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Большинство клубов РПЛ не хотят продолжать чемпионат
Сразу десять клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не видят смысла в продолжении чемпионата и настаивают на его досрочном завершении.
NewInform 06:07
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Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Экономика
«Норникель» в 1-м квартале снизил выпуск никеля на 7%
В рамках стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора промышленности "Норникель" увеличил выпуск карбонильного никеля в январе-марте 2020 года до 1,6 тыс. тонн (рост на 39% к данным 2019 года).
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Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала себя до похудения
Девушка хотела бы изменить метаболизм Солистка Little Big Софья Таюрская недавно устроила интерактив на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 05:45
Футбол
«ПСЖ» признают чемпионом Франции
Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
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Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Биатлон
Тренер биатлонистки Барковской: Сами не понимаем, как она оказалась в списке в сборную
Валерий Храмоножкин, тренер 22-летней российской биатлонистки Анастасии Барковской, отреагировал на попадание спортсменки в расширенный список кандидатов в сборную России на следующий сезон.
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