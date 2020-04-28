Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

с чего всё началось

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Культура Умер народный артист России Альберт Панков Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни. 4

Шоу-бизнес В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля. 5

Футбол Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.

Футбол Губерниев раскритиковал возможное расширение РПЛ Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, если турнир не будет продолжен из-за пандемии коронавируса, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. 347

Происшествия В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. 21

Общество В Минпросвещения не исключили окончание учебного года в середине мая Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в некоторых российских регионах учебный год может закончиться уже в середине мая, передает РИА "Новости".

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1K

Общество На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу. 67

Общество Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. 263

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 22

Шоу-бизнес 11-летняя дочь Витаса показала зажигательный танец под песню Uno На видео видно, как жена и дочь Витаса танцуют на высоких каблуках на заднем дворе дома. При этом сценой для них выступает стол.

Общество В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 19

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 3,7K