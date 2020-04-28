Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

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Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Что нового ждет россиян с 1 мая

Rostov gazeta28 апреля в 06:43

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00
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Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
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Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
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Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
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Футбол

Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира

Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.
Pravda.Ru 05:19
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Губерниев раскритиковал возможное расширение РПЛ

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, если турнир не будет продолжен из-за пандемии коронавируса, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:29
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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Общество

В Минпросвещения не исключили окончание учебного года в середине мая

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в некоторых российских регионах учебный год может закончиться уже в середине мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
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Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
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Общество

На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
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Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

Народные новости вчера в 12:17
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Общество

На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
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Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
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Технологии

Windows 10 научили управлять музыкой в смартфоне

Microsoft расширяет функционал приложения Your Phone.
The GEEK 02:33
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Общество

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

РИА Новости 11:19
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Политика

Трамп: Китай хочет, чтобы я проиграл на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп полагает, что китайские власти желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.
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Здоровье

В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков

В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Шоу-бизнес

11-летняя дочь Витаса показала зажигательный танец под песню Uno

На видео видно, как жена и дочь Витаса танцуют на высоких каблуках на заднем дворе дома. При этом сценой для них выступает стол.
Bimru.ru вчера в 11:18
Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM вчера в 04:09
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Киберспорт

Два игрока Cyber Traktor ушли из организации

Из клуба ушли Леонид «Bobruha» Чербуховский и Дмитрий «qAzer» Сороко.
Cyber.sports.ru 06:57
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