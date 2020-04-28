Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

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Как изменится жизнь россиян с 1 мая

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Что нового ждет россиян с 1 мая

Rostov gazeta28 апреля в 06:43

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
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Общество

Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области

Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Экономика

В Тульской области принят новый пакет мер поддержки предпринимателей

В Тульской области принят новый пакет мер поддержки предпринимателей 30 апреля губернатор провел совещание по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Общество

В российском регионе прошел черный дождь

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal

Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
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Политика

Путин пошутил насчет роста спроса на матрасы после отмены изоляции

«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — заявил президент.
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Общество

В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
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Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
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Политика

Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»

Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
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Общество

Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников

Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался по поводу наступающих майских праздников - доктор признался, что впервые ждет их очень сдержанно, хотя с детства любил.
Российская газета 12:04
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Здоровье

Около 25 пневмоний выявляют в сутки в Ивановской области

Число заболевших пневмонией в Ивановской области по-прежнему остаётся высоким. В сутки выявляют около 25 случаев заболевания.
Кстати.News 06:32
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Футбол

Роналду сдал информацию о Дибале, чтобы не возвращаться в Турин

Евро-футбол.ру 11:28
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Религия

Кураев не обратил внимание на запрет в служении

Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
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Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

В Праге началась установка памятника власовцам

Газета.Ru 11:55
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Кино

Постеры «Чудо-женщины: 1984» спойлерят новую способность Дианы Принс

Чудо-женщина станет еще сильнее. Журналистам ComicBook попали в руки постеры-календари к фильму «Чудо-женщина: 1984».
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Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
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Спорт

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Финансы

Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

Аналитики Сбербанка поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам 2020 года и ближайших нескольких лет.
Национальная служба новостей 11:26
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Общество

В Краснодарском крае вводят масочный режим

В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
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Общество

Рассчитана точная дата пика эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит 6 мая — в этот день, по прогнозу Сбербанка, прирост числа инфицированных составит 9282.
Lenta.ru 10:47
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