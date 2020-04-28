Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

с чего всё началось

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. 8

Футбол Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола» Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.

Шоу-бизнес В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.

Экономика В Тульской области принят новый пакет мер поддержки предпринимателей В Тульской области принят новый пакет мер поддержки предпринимателей 30 апреля губернатор провел совещание по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общество В российском регионе прошел черный дождь В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте». 2

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 42

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 7

Политика Путин пошутил насчет роста спроса на матрасы после отмены изоляции «Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — заявил президент. 73

Общество Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. 215

Политика Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы» Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. 11

Общество Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался по поводу наступающих майских праздников - доктор признался, что впервые ждет их очень сдержанно, хотя с детства любил. 3

Религия Кураев не обратил внимание на запрет в служении Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина. 2,2K

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 319

Спорт Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 22

Общество В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 15

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 342