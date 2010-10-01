Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК08:10

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

REGNUM04:40

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00

Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°вчера в 06:42

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридусвчера в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ruвчера в 04:25

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ruвчера в 10:08
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
1,1K
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
2,4K
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
389
Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:28
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
190
Общество

Беглов ввёл в Петербурге масочный режим

Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

РИА Новости 15:56
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Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
22
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
85
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
1K
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
1,3K
Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
48
Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
269
Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
44
Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
178
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
1
Общество

Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю.
Слово и Дело 07:15
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Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Газета.Ru 14:23
256
Общество

В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

Sostav.ru 04:55
582
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
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