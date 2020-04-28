Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

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Что изменится в России с 1 мая

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Какие перемены ждут россиян в мае

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Как изменится жизнь россиян с 1 мая

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Футбол

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Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над "Спартаком": По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".
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Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата

Аргументы и Факты - Уфа 08:56
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Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
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Футбол

Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу

Министр спорта России выступил с заявлением о возможности возобновления розыгрыша чемпионата России по футболу.
Vprognoze.ru 13:32
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
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Авто

Lada Xray Cross Instinct уже доступна для покупки

Представители АвтоВАЗ запустили продажи автомобиля Lada Xray Cross Instinct.
Car.ru вчера в 08:26
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Общество

Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе

Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
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Общество

«Аэрофлот» вернет пассажирам ваучеры вместо денег

"Аэрофлот" вернет пассажирам ваучеры вместо денег Ведущий российский перевозчик придумал, как не платить пострадавшим клиентам.
Экспресс газета 08:57
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Общество

Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание 30 апреля

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки ситуации.
ТАСС 12:00
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Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС вчера в 11:50
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Здоровье

В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом

Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Политика

Минэнерго США признало контроль России над мировым рынком урана

Конечной целью программы ставится не просто суверенизация ядерной отрасли США, но и выход американских технологий и продуктов на зарубежные рынки, которые сегодня находятся «под контролем России и Китая».
ФАН 01:00
Футбол

Футболисты «Спартака» не хотят урезания зарплаты в мае

Как сообщает журналист Иван Карпов, руководство «Спартака» хочет, чтобы футболисты согласились на 40-процентное урезание дохода.
ProstoProSport 15:00
Экономика

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
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Кино

Несколько рекордов установил сериал «Зулейха открывает глаза»

Live24 14:29
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
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Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
ИА Крыминформ 12:33
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Общество

«Газпром» не намерен вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Работающая на Чаяндинском месторождении компания «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта после недовольств вахтовиков и их стихийного митинга по поводу их защиты от коронавируса.
EastRussia 02:41
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Армия и оружие

Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
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